Вантажі гуманітарної допомоги: прикордонники допомагають щосили
Джерело:пресслужба Держприкордонслужби
Через повномасштабну війну, яку розпочала Росія, Україна потребує чималу гуманітарну допомогу. Прикордонники не залишаються осторонь, а лише максимально допомагають цьому.
Зокрема, у Держприкордонслужбі забезпечують пропуск вантажів. Повідомили, що здійснили їх уже понад 800 разів.
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Через війну пропуск транспорту, яким в Україну переміщують гуманітарні вантажі, змінили. Тепер його здійснюють у спрощеному режимі. Також немає черг.
З яких саме країн надходить допомога
Прикордонники разом із представниками інших контрольних служб докладають чимало зусиль. Вони намагаються здійснювати пропуск подібних вантажів максимально оперативно, адже від цього залежить доля людей.
Зокрема, з початку вторгнення Росії прикордонники Західного регіонального управління здійснили пропуск 834 авто та 19 вагонів, якими в Україну доправляють гуманітарну допомогу.
Допомогу надають не лише з Польщі, Словаччини та Угорщини. Також доєднуються такі держави, як:
- Німеччина;
- Словенія;
- Чехія.
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