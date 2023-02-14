Росіянин вдруге намагався потрапити в Україну: раніше переплив на матраці Західний Буг

Українські прикордонники затримали росіянина, який вже вдруге за місяць намагався потрапити до нашої держави. Раніше чоловік переплив на надувному матраці Західний Буг, цього ж разу – перетнув кордон з боку Молдови.

Про затримання громадянина держави-агресорки у понеділок, 13 лютого, повідомили у Держприкордонслужбі. Тепер йому загрожує кримінальна відповідальність.

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Росіянину, що вже двічі намагався потрапити в Україну, загрожує в'язниця

Росіянина затримали прикордонники Чернівецького загону на околиці населеного пункту Сокиряни Дністровського району. Він – 28-річний житель Хабаровського краю. Раніше мав посвідку на тимчасове проживання в Україні, термін дії якої закінчився у березні 2022 року.



Затриманий – житель Хабаровського краю Росії / Фото ДПСУ

Впертий росіянин знову спробував незаконно потрапити в Україну, але цього разу з території Молдови. Наразі затриманого доставлено до прикордонного підрозділу,

– зазначили в Західному регіональному управлінні ДПСУ.

Наразі вирішується питання, щодо початку кримінального провадження за статтею "Незаконне перетинання державного кордону України". Росіянину загрожує до 3 років позбавлення волі.

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Спочатку росіянин переплив Західний Буг на матраці

В січні 2023 року цей самий росіянин на надувному матраці переплив з Польщі в Україну через Західний Буг. Втім, порушника виявили прикордонники Волинського загону.

Його притягнули до адміністративної відповідальності та в рамках реадмісії видворили в Польщу, заборонивши в'їзд на територію нашої країни терміном на 5 років.