Росіянин вдруге намагався потрапити в Україну: раніше переплив на матраці Західний Буг
Українські прикордонники затримали росіянина, який вже вдруге за місяць намагався потрапити до нашої держави. Раніше чоловік переплив на надувному матраці Західний Буг, цього ж разу – перетнув кордон з боку Молдови.
Про затримання громадянина держави-агресорки у понеділок, 13 лютого, повідомили у Держприкордонслужбі. Тепер йому загрожує кримінальна відповідальність.
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Росіянину, що вже двічі намагався потрапити в Україну, загрожує в'язниця
Росіянина затримали прикордонники Чернівецького загону на околиці населеного пункту Сокиряни Дністровського району. Він – 28-річний житель Хабаровського краю. Раніше мав посвідку на тимчасове проживання в Україні, термін дії якої закінчився у березні 2022 року.
Затриманий – житель Хабаровського краю Росії / Фото ДПСУ
Впертий росіянин знову спробував незаконно потрапити в Україну, але цього разу з території Молдови. Наразі затриманого доставлено до прикордонного підрозділу,
– зазначили в Західному регіональному управлінні ДПСУ.
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Спочатку росіянин переплив Західний Буг на матраці
В січні 2023 року цей самий росіянин на надувному матраці переплив з Польщі в Україну через Західний Буг. Втім, порушника виявили прикордонники Волинського загону.
Його притягнули до адміністративної відповідальності та в рамках реадмісії видворили в Польщу, заборонивши в'їзд на територію нашої країни терміном на 5 років.