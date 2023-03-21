Прикордонники затримали настоятеля храму, в підвалі якого утримували волонтерів

Прикордонники затримали настоятеля храму, який підтримував російських окупантів. В підвалі його церкви утримували волонтерів.

Священника, який допомагав ворогу, прикордонники затримали на в'їзді до Києва. Колаборанта передали співробітникам Нацполіції для прийняття щодо нього правового рішення.

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Прикордонники затримали священника, який допомагав окупантам

Під час перевірки особи прикордонники встановили, що священник під час окупації одного з селищ на Київщині співпрацював з російською армією. Він годував загарбників та надавав їм інформацію про українців.

Зі свідчень одного з утримуваних окупантами українця, в підвалі церкви проросійського настоятеля утримували волонтерів. У відкритих джерелах також є інтерв'ю цього священника, де він говорить, що війна в Україні – це покарання за гріхи, а росіян на наших землях давно чекали.

Прикордонники затримали священника-колаборанта: відео

Ієрарх УПЦ МП судиться із Зеленським

Митрополит Лука, який ще у 2018 році потрапив у базу "Миротворця", просить суд визнати протиправним та скасувати Указ президента від 11 грудня 2022 року №863, згідно з яким щодо нього запровадили 14 видів персональних санкцій на 5 років. Зокрема, мовиться про:

тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами;

припинення культурних обмінів, наукового співробітництва з іноземними державами;

анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;

позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення.

За інформацією НАЗК, підставами для накладення санкцій стало те, що митрополит Лука підтримує дії та політику Росії, які підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також її стабільності та безпеці.