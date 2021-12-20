Прикордонники збиватимуть дрони-порушники без попередження, – ДПСУ

Відтепер українські прикордонники мають право збивати та перехоплювати дрони-порушники. Водночас робити це можна буде без попередження.

Як пояснили у ДПСУ, найближчим часом відомство почне роботу із закупки засобів, які дозволятимуть це зробити.

Важливо На кордоні з Росією виявили "крилатий спецзагін": українець займався контрабандою голубів

За інформацією начальника управління організації прикордонної служби Сергія Вороного, за допомогою дронів порушники здебільшого переправляють контрабандні сигарети, але не виключено, що безпілотники можуть використовуватися й для інших незаконних цілей.

Тож через це ДПСУ ініціювала низку змін до нормативно-правових актів, які були підтримані вищими органами влади.

Хочу наголосити, що в такому випадку зброя застосовується без попередження,

– заявив Сергій Вороний.

Додамо, що днями набрали чинності зміни до закону "Про Державну прикордонну службу України", яким, зокрема, дозволили співробітникам ДПСУ застосовувати проти дронів-порушників зброю та спецзасоби.

Що передбачають зміни

Закон дає прикордонникам право здійснювати візуальний огляд осіб, речей, транспортних засобів та проводити особистий огляд затриманих. Також вони можуть оглядати й, в разі необхідності, вилучати речі, які можуть бути речовими доказами або завдавати шкоди життю або здоров'ю людей.

осіб, речей, транспортних засобів та проводити особистий огляд затриманих. Також вони можуть оглядати й, в разі необхідності, вилучати речі, які можуть бути речовими доказами або завдавати шкоди життю або здоров'ю людей. Прикордонники відтепер зможуть припиняти протиправні дії при блокуванні пунктів пропуску через державний кордон. Закон дозволяє їм використовувати наручники , шоломи, сітки для зв'язування, гумові та пластикові кийки, засоби, споряджені речовинами сльозогінної й дратівної дії, засоби примусової зупинки транспортного засобу.

, шоломи, сітки для зв'язування, гумові та пластикові кийки, засоби, споряджені речовинами сльозогінної й дратівної дії, засоби примусової зупинки транспортного засобу. Законопроєкт також дозволяє використовувати вогнепальну зброю, зокрема, для відбиття нападу на військовослужбовця або працівника Держприкордонслужби у разі загрози їхньому життю або здоров'ю, захисту людей від нападу, звільнення заручників або незаконно позбавлених волі осіб.

Працівники прикордонної служби зможуть використовувати вогнепальну зброю для: