"Ідіть за кораблем і беріть з собою борошно": прикордонники епічно відповіли білорусам

Білоруські прикордонники полюбляють вмикати на українському кордоні звернення українською мовою про "братерство" з українцями, у яких розповідають свої вигадки та казки. Бійці ДПСУ вирішили епічно відповісти тим, хто по той бік кордону.

Українські прикордонники увімкнули білорусам звернення білоруською мовою. Воїни ДПСУ нагадали своїм "колегам" про те, що вони підтримують країну-терориста і будують свою країну на брехні та погрозах.

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Як українські прикордонники відповіли на звернення білорусів

Найперше у зверненні ДПСУ наголосили, що всі ІПСО білоруських прикордонників, спроби переконати наших бійців у доброті посіпак режиму Лукашенка та житті в брехні та погрозах – л*йно. Наші прикордонники відправили "колег" у напрямку російського корабля за всім відомим курсом.

Також у зверненні наголосили, що Україна воює за свою свободу та ідентичність, а Білорусь допомагає Росії це нищити. Скільки б білоруси не говорили про "братерство" народів, режим Лукашенка дозволив використовувати свою територію для наступу на Україну.

Ви розмахуєте міфічними картами, ніби знаєте, звідки готується напад на Білорусь і говорите про своє чисте сумління. А потім кажете, що війну проти України варто було починати раніше. Цинічно. Зрештою, ваші російські господарі практикують це понад століття – вчиняють воєнні злочини, потім пробують їх приховати і перекласти вину на інших. Тому запрошуючи українців під білоруський дах, знайте, що ваш дах знесло,

– наголосили у зверненні.

Також прикордонники підкреслили, що той, хто хоче воювати проти України – не білорус, бо справжні білоруси виступають проти диктатора Лукашенка. Наші прикордонники побажали Білорусі стати вільною та позбутися Лукашенка і російських військ, інакше їх чекатиме трагедія. Також прикордонники застерегли білорусів від наступу.

Перетинаючи кордон зі зброєю в руках не забудьте про борошно, про яке ви нещодавно згадували, бо воно вам знадобиться, коли ми будемо робити з вас класичні білоруські драники,

– підкреслили прикордонники.

Звернення українських прикордонників до білорусів: дивіться відео

Що білоруси говорили про борошно

Напередодні білоруські прикордонники увімкнули "гастрономічне" звернення до ДПСУ, в якому вирішили прочитати ІПСОшну лекцію про хліб. Почали прикордонники північної країни традиційно – з порівняння України та Білорусі, ніби між нашими державами є щось спільне. Голос повідомив, що з білоруської пшениці, як і з української, виходить чудове борошно, з якого роблять духмяний хліб, а "хліб усьому голова".

Потім почалися абсурдні заяви про те, що "до Офісу Президента постачають борошно з Колумбії". Після низки таких диких заяв білоруські прикордонники знову закликали українців переходити на бік російського союзника.