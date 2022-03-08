Прикре самогубство: на Херсонщині навіть парашути окупантів відмовляються розкриватися
8 березня 2022 , 16:47Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Андрія Білецького
Путін відправив свої війська помирати на війні проти України. Цю тезу підтверджує спорядження, яке надали російським військовим.
Невдале катапультування
Українські військові зранку 8-го березня збили ворожий літак на Херсонщині. Очевидці опублікували відео, як пілоти повітряного судна катапультувалися.
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Один з пілотів, на жаль, врятувався. Іншого смерть таки настигла. В окупанта відмовився розкриватися парашут і він безконтрольно полетів удобрювати нашу землю.
Дивіться відео падіння окупанта
- Зауважимо, що уламки збитого літака впали в селі Кізомис, що за 12 кілометрів від Білозерки. На жаль, ці території тимчасово окуповані рашистами.
- Додамо, що станом на ранок 8 березня Росія втратила понад 12 тисяч особового складу. Українці збили 48 літаків та 80 гелікоптерів.
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