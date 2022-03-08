Прикре самогубство: на Херсонщині навіть парашути окупантів відмовляються розкриватися

Путін відправив свої війська помирати на війні проти України. Цю тезу підтверджує спорядження, яке надали російським військовим.

Невдале катапультування

Українські військові зранку 8-го березня збили ворожий літак на Херсонщині. Очевидці опублікували відео, як пілоти повітряного судна катапультувалися.

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Один з пілотів, на жаль, врятувався. Іншого смерть таки настигла. В окупанта відмовився розкриватися парашут і він безконтрольно полетів удобрювати нашу землю.

Дивіться відео падіння окупанта

Зауважимо, що уламки збитого літака впали в селі Кізомис, що за 12 кілометрів від Білозерки. На жаль, ці території тимчасово окуповані рашистами.

Додамо, що станом на ранок 8 березня Росія втратила понад 12 тисяч особового складу. Українці збили 48 літаків та 80 гелікоптерів.

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