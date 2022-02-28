Прикриваючись живим щитом з людей, окупанти хочуть зайти в Херсон, – МВС

Окупанти під Херсоном хочуть реалізувати цинічний план – прикриваючись живим щитом з людей, хочуть зайти в місто. У МВС пояснили, що це традиційна тактика Росії.

Відповідну інформацію оприлюднив радний міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі каналу "Рада". Це трапилось орієнтовно о 08:15 за Києвом.

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Окупанти хочуть підступно зайти у Херсон

Вадим Денисенко розповів, що під Херсоном дуже неприємна історія.

Окупанти в навколишніх селах хочуть зібрати місцевих жителів і, прикриваючись нібито гуманітарною місією, а насправді – живим щитом, спробувати ввійти через місто Херсон,

– заявив Денисенко.

Радник міністра пояснив, що це традиційна тактика Росії – пробувати прикриватися людьми і потім робити з них живий щит.

Техніка під Макаровим, обстріли Чернігова, складна ситуація у Волновасі

Радник міністра внутрішніх справ також розповів, що:

вночі (проти 28 лютого – 24 канал) була розбита колона військової техніки під Макаровим. На жаль, це не всі війська, які знаходяться на нашій території;

достатньо складна ситуація у Волновасі.

Також Денисенко пригадав, що в ніч проти 28 лютого ракета окупантів влучила в один з будинків в Чернігові й там виникла пожежа.

Окрім того, сирени були увімкнені по всій Житомирській області, Житомирі, Новоград-Волинському, Бердичеві.

"Ситуація контрольована, але достатньо напружена", – пояснив радник міністра МВС.





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