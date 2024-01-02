Прилетіли "вітання" з Новим роком: у Токмаку пролунали гучні вибухи

Ввечері у тимчасово окупованому Токмаку пролунали потужні вибухи. На місці влучань почалася детонація.

Про вибухи у Токмаку повідомляють місцеві жителі. Мер Мелітополя Іван Федоров підтвердив цю інформацію у своєму телеграм-каналі.

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Що відомо про вибухи у Токмаку

Федоров повідомляє, що жителі Токмака чули 3 потужних вибухи. Партизани у телеграм-каналах повідомляють, що після прильотів почалася детонація.

Окупанти Токмака продовжують приймати гучні "вітання" з Новим роком. Мешканці поки що окупованого прифронтового міста повідомляють про три вибухи,

– написав Федоров.

Подробиць щодо прильотів поки що немає.

Попередня "бавовна" у Токмаку

Перед цим потужні вибухи у Токмаку лунали на Святвечір. Так, 24 грудня на півночі міста теж пролунали 3 потужні вибухи. Іван Федоров натякнув на те, що було влучання.

Також моніторингові канали повідомляли, що 2 "смаколики" прилетіли окупантам у Токмаку ввечері 31 грудня.

1 січня "марафон бавовни" у Токмаку продовжився – у місті чули два потужні вибухи.

Раніше повідомлялося, що російські військові масово здаються в полон на Запорізькому напрямку.

Окупанти пояснюють, що причина цього – нелюдське ставлення російського командування та великі втрати в підрозділах. Також їм набридає, що на штурми також масово відправляють непідготовлених мобілізованих.