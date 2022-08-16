"Прилетіло" у захоплену окупантами будівлю СБУ: деталі свіжої "бавовни" на Луганщині

На тимчасово окупованій території Лисичанська, що в Луганській області, 16 серпня прогриміли вибухи. Сталося це у захопленій росіянами будівлі СБУ.

У мережі вже оприлюднили відео наслідків удару. На цих кадрах видно, що колишня будівля СБУ зруйнована повністю.

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Раніше Сергій Гайдай розповів перші деталі про ліквідацію російських окупантів. Щоправда, невідомо, скільки саме російських окупантів відправилися на "концерт Кобзона".

Навіть не знаю, як анонсувати новину. Луганщина нищить окупантів, чи – у Лисичанську знову "бавовна", а може, – паління вбиває. Далі буде,

– заінтригував голова Луганської ОВА.

Згодом з'явилася інформація, що у колишній будівлі СБУ у момент вибуху було багато окупантів. Більш точні дні оприлюднять згодом.

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Додамо, що наприкінці липня нашим героям вдалося завдати потужного удару по російських окупантах в Лисичанську, який вони називали "своїм". Воїни ЗСУ отримали інформацію з міста та здійснили влучний удар. Окупанти повідомили про 12 загиблих омонівців.

Також нагі герої вдарили просто по казармі росіян у Лисичанську. ЗСУ дякують за інформацію добрим людям та працювати по наступних цілях, щодо яких отримають дані.

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