Не звичайні солдатики, – Дудукалов розповів про наслідки прильоту в Бердянську

Напередодні у тимчасово окупованому Бердянську лунали потужні вибухи. Як стало відомо, кілька прильотів зафіксували по заводу "ПівденГідроМаш", де базувалися російські військові.

Результативні удари стали болючими для окупаційної армії. Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов, пояснивши, що на заводі перебували "цікаві персони".

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Удар по заводу

У понеділок, 15 квітня, у Бердянську пролунали гучні вибухи. Місцеві повідомляли про те, що їх чуло все місто. У російських телеграм-каналах була інформація про те, що внаслідок вибухів нібито постраждали діти. Однак навряд чи ця інформація відповідає дійсності.

Адже згодом радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про приліт по базуванню окупантів на території заводу "ПівденГідроМаш". З 2022 року окупанти використовували його для розміщення техніки та живої сили.

Здається, у нас оновилася далекобійна зброя, тому що приліт був саме по цьому заводу, по цехах, де розміщувався особовий склад. Повідомляють, що там не були звичайні солдатики, а й цікавіші персони. Це болісно вдарило по окупантах,

– зазначив Віктор Дудукалов.

Тож цей удар був важливим не через кількість солдатів на заводі, а через їхню якість.

Щодо наслідків для цивільного населення, то в кількох помешканнях поблизу вибило шибки. Всі удари української армії зазвичай виконані з хірургічною точністю, тому загиблих та постраждалих серед мирних мешканців немає.

"Окупанти спочатку повідомили про нібито трьох поранених, за кілька хвилин оновили інформацію – і сказали, що внаслідок прильоту не було поранених. Ми знаємо, що було три прильоти, один – точно результативний. Після нього всю територію оточили, по сьогодні (16 квітня – 24 Канал) продовжується "шмон" населення. Вони шукають, хто навів удари, але, звісно, не знайдуть", – підкреслив Дудукалов.

Невідомо, які саме ракети прилетіли по окупантах, однак результат, за словами Дудукалова, "дуже класний". А для росіян він був доволі болісним і з психологічної точки зору, і з військової.

Вибухи у Бердянську: що відомо