Приліт дрона у багатоповерхівку в Києві: моторошні кадри з місця атаки

У Києві росіяни 25 жовтня атакували багатоповерхівку у Солом'янському районі. Там зайнялися верхні поверхи, а людей мусили евакуювати.

Наразі на місці влучання у Києві працюють екстрені служби та правоохоронці. Про це повідомили у ДСНС України.

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У ДСНС розповіли, що ввечері 25 жовтня ворог здійснив чергову атаку на Київ. Внаслідок обстрілу частково пошкоджено квартири на 17, 18 та 19 поверхах 25-поверхового житлового будинку з подальшою пожежею на 16 та 17 поверхах.

Наразі триває локалізація пожежі. На місці працює 43 рятувальники та 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Інформація щодо потерпілих уточнюється,

– написали рятувальники.

Окрім того, у службі також показали наслідки ворожої атаки на столицю.

Пожежа у багатоповерхівці у Києві 25 жовтня після атаки "Шахедами" / Фото ДСНС

На місці також працюють і поліцейські. У поліції Києва розповіли, що уламками також було пошкоджено й автівки поблизу місця влучання.

Поліцейські фіксують наслідки воєнних злочинів Росії після атаки / Фото поліції Києва

До цього у місцевих телеграм-каналах ширили відео з наслідками влучання ворожого дрона у Києві. На відео можна побачити, як у багатоповерхівці буквально утворилася дірка, що горить.

Влучання ворожого дрона у багатоповерхівку в Києві: дивіться відео

Також на місці події було видно чорний густий дим. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у будинку в Соломʼянському районі продовжують гасити пожежу на кількох поверхах, а рятувальники вивели з будівлі понад 100 людей.

Дим на місці події у Києві: дивіться відео

У КМВА також уточнили, що в багатоквартирному будинку в Солом'янському районі пошкоджено квартири з 17 по 21 поверхи, пожежа квартири на 20 поверсі. Інформація щодо постраждалих не надходила.

До слова, напередодні влучання у Києві чули звуки вибухів. Тоді у КМВА повідомляли, що наші захисники неба відпрацьовують по ворожих дронах-камікадзе, які летіли атакувати столицю.