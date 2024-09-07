Скільки постраждалих після удару по Львову перебувають у лікарнях: медики відповіли

Після російського удару по Львову 4 вересня у місцевих лікарнях і досі продовжують лишатися постраждалі пацієнти. Наразі їхня кількість становить 19 осіб.

Про це повідомили у Першому територіальному медичному об'єднанні міста Львова. Там наголосили, що четверо пацієнтів після російської атаки залишаються у відділенні інтенсивної терапії.

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Де наразі лікуються постраждалі після атаки по Львову

У Першому ТМО наголосили, що найбільше пацієнтів наразі у лікарні Святого Пантелеймона.

У відділенні інтенсивної терапії перебуває 4 пацієнти. Загалом внаслідок обстрілу 4 вересня медичну допомогу у наших лікарнях отримали 57 постраждалих,

– підкреслили медики.

За останніми даними, у лікарні Святого Пантелеймона наразі перебувають вісім пацієнтів, а в лікарні Святого Луки – десять. Крім того, один пацієнт проходить лікування в лікарні Святого Миколая.

До слова, внаслідок російської атаки по Львову загинули 7 осіб. Серед них 4 були з родини Базилевич: мама і три доньки. 24 Канал побував на церемонії поховання вбитих від російської ракети львів'ян та зробив фоторепортаж.