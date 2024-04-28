Цікавий збіг: Андрющенко розповів деталі прильоту по найбільшій базі окупантів

У ніч проти 24 квітня прилетіло по базі окупантів у селищі Бабах-Тарама, що за 40 кілометрів від окупованого Маріуполя. Цікаво, що приліт збіг з повідомленнями у західних медіа нібито цього дня ЗСУ вперше використали далекобійні ATACMS.

Це пояснює інформацію про 12 вибухів у Маріупольському районі. Про це 24 Каналу сказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зауваживши, що фактично це одне влучання ATACMS з касетною боєголовкою.

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Прилетіло по найбільшій базі росіян

Село Бабах-Тарама, у якому ворог облаштував собі базу, розташоване на узбережжі Азовського моря – на кордоні Запорізької та Донецької областей. Там розташований Куликівський полігон, де раніше тренувався полк "Азов".

"Зараз його використовує майже вся бердянсько-маріупольська агломерація для тренувань особового складу, зокрема із застосуванням військової техніки. З огляду на все, селище Бабах-Тарама є, мабуть, найбільшим місцем базування росіян. Там не так просто на них подивитися. Селище не таке велике, але там вдосталь пансіонатів, баз відпочинку", – розповів Андрющенко.

Скільки окупантів знищили

За інформацією Андрющенка, ворог розміщувався в пансіонаті комбінату імені Ілліча й саме туди прилетіло. Загалом відомо про 20 поранених окупантів, з них 7 – відправилися на "концерт Кобзона".

Можливо їх стало й більше. Точно знаємо, що сімох навіть не везли у лікарню в Бердянську,

– повідомив радник мера Маріуполя.

Важливо, що там перебували саме російські офіцери, адже прості солдати розміщувалися в інших місцях. Тобто, прилетіло по кадрових військових Росії, які займалися підготовкою та злагодженням окупантів.

Ворог під прицілом

Андрющенко зазначив, що спочатку приліт по базі в селі Бабах-Тарама видався трохи дивним. Утім, коли з'явилися повідомлення, мовляв, 24 квітня вночі використали ATACMS – усе стало на свої місця. Адже чули 12 вибухів, а знайшли 6. Найбільш дивно було те, що їх чули в Маріупольському районі та безпосередньо в Бердянську, а це ліня 90 кілометрів.

"Будемо сподіватися, що буде "бавовнити" дедалі більше. Зараз ворог стабілізувався в Маріуполі. Ми бачимо, як вони розселилися, де й що переховали, тому можна знову починати полювання ATACMS чи будь-чим", – підсумував Андрющенко.

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