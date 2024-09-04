Удар по Полтаві: СБУ перевіряє усіх, хто мав доступ до Інституту зв'язку

Управління СБУ в Полтавській області перевіряє усіх, хто мав доступ до військового навчального закладу у Полтаві, в який 3 вересня влучили російські ракети.

Ворог поцілив у Полтавський військовий інститут зв'язку 2 ракетами. На місці події другий день оглядають територію. Про це під час брифінгу в Полтавській ОВА розповів тимчасовий виконувач обов'язків начальника служби Костянтин Семенюк.

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Можливе коригування: слідство розглядає різні версії

За фактом цього обстрілу СБУ внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. За словами Семенюка, слідство розглядає різні версії. Усі озвучувати на даному етапі не можна, тому що це може зашкодити розслідуванню.

Зараз версії я не можу озвучити на загал, тому, що це може зашкодити слідству. Звісно, ми розглядаємо версії, як і з коригуванням, так і можливий розвідувальний дрон. Даних про те, що був розвідувальний дрон і сили ППО, в нас немає такого,

– сказав він.

Також СБУ шукає людей, які знімали та фільмували наслідки одразу після влучання російських ракет. Особи деяких з них вже встановили, наразі з цими громадянами проводять "відповідні заходи", а відео та фото видалені.

На даному етапі ми здійснюємо повний комплекс контррозвідувальних заходів із пошуку вказаних осіб, які здійснювали фото- та відеофіксацію і поширювали це в різних соціальних мережах, у тому числі й російських,

– розповів Костянтин Семенюк.

Нагадаємо, що ліквідація наслідків російського удару по території Полтави досі триває. Рятувальники продовжують розбирати завали. Наразі відомо про 53 загиблих людей.