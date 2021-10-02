Прилітають міни: російські найманці на Луганщині почали діяти агресивніше

На сході України не вщухають бої. Російські терористичні війська гатять по захисниках біля Попасної. Від 27 вересня неодноразово під прицілом опинялися мешканці навколишніх поселень.

Окупанти розпочинають провокації, як за годинником, приблизно о 6 вечора. Чим густіші сутінки, тим потужніші калібри та інтенсивніша стрільба.

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За словами військовослужбовця Збройних сил України Івана, противник розташований у посадці, звідки їхніх позицій не видно. Щодня вони відстрілюються з так званих виносних позицій і повертаються назад.

Зараз працюють із крупнокаліберних кулеметів – ручних протитанкових гранатометів, автоматичних гранатометів, стрілецької зброї. Почастішали мінометні обстріли. Влітку вони нечасто використовували міномети. Iван Військовослужбовець Збройних сил України

Окупанти обстрілюють місця відпочинку

Український захисник Андрій зауважив, що спершу було 2 постріли. Військовослужбовці припустили, що окупанти здійснюють провокаційний вогонь. Однак потім вони стріляли ще і ще.

Російські бойовики зумисне спрямували вогонь не по передових постах, а по місцях, де бійці відпочивали. Військовослужбовець з позивним "Фізрук" розповів, що стріляли також зі станкових протитанкових гранатометів.

Міни прилітають 82 калібру. Вони піднімають в небо свої коптери і бачать, куди лупити. Я думаю, що їм краще було вдарити по хлопцях, які були не на посту, а відпочивали. "Фізрук" Військовослужбовець Збройних сил України

Бойовики дистанційно мінують периметр

Згодом окупанти почали гатити мінами й по сусідніх українських позиціях. Усе – щоб вояки не могли підтримати побратимів вогнем. Наприкінці вересня у бік оборонців Попасної полетіло з 15 мін ПОМ-2. Такі боєприпаси дистанційно мінують периметр довкола себе у радіусі до 20 метрів і заборонені Женевською конвенцією.

Це досить небезпечно, бо ми ходили тією дорогою. Знали, що все нормально і в тилу нас ніхто не затягне. Сьогодні там уже заміновано, і якщо втратиш пильність, то можна втратити кінцівку. Роман Військовослужбовець Збройних сил України

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