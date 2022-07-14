"Прильоти" біля Нікополя, заспокоїлись, – глава РДА звернувся до людей

14 липня 2022 , 22:20
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Джерело:

Євген Євтушенко

Євген Євтушенко заявив, що "прильоти" біля Нікополя нарешті припинились. Посадовець закликав людей сидіти вдома.

Відповідну інформацію глава Нікопольської районної військової адміністрації повідомив орієнтовно о 22:04 14 липня. Перед тим у місті чули вибухи. 

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Вибухи припинились: влада звернулась до жителів Нікополя

Прильоти біля Нікополя. Заспокоїлись.Сидимо в будинках,
– написав Євген Євтушенко. 

Також він закликав людей нічого не постити та не коментувати в інтернеті. Адже інформація може допомогти ворогу коригувати вогонь.

Варто пригадати, що місцеві телеграм-канали повідомили про вибухи на Дніпропетровщині ввечері 14 липня. Тоді люди казали, що чули звуки вибухів у:

  • Нікополі; 
  • селищі міського типу Просяна.

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Автор: Діана Квасневська