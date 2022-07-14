"Прильоти" біля Нікополя, заспокоїлись, – глава РДА звернувся до людей

Євген Євтушенко заявив, що "прильоти" біля Нікополя нарешті припинились. Посадовець закликав людей сидіти вдома.

Відповідну інформацію глава Нікопольської районної військової адміністрації повідомив орієнтовно о 22:04 14 липня. Перед тим у місті чули вибухи.

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Вибухи припинились: влада звернулась до жителів Нікополя

Прильоти біля Нікополя. Заспокоїлись.Сидимо в будинках,

– написав Євген Євтушенко.

Також він закликав людей нічого не постити та не коментувати в інтернеті. Адже інформація може допомогти ворогу коригувати вогонь.

Варто пригадати, що місцеві телеграм-канали повідомили про вибухи на Дніпропетровщині ввечері 14 липня. Тоді люди казали, що чули звуки вибухів у:

Нікополі;

селищі міського типу Просяна.

Коротко про останні обстріли України росіянами

Російські окупанти 14 липня випустили декілька ракет по Вінниці. Три влучили у цивільний об'єкт поблизу Будинку побуту "Ювілейний". Станом на 22:58 14 лютого відомо про 24 загиблих. Відомо, що відразу на місці померла маленька дитина Ліза. Її матір у важкому стані доправили до лікарні, вона перебуває в реанімації.

Ворог вдосвіта 14 липня атакував Миколаїв. Вдарив у дві школи, влучив у готель "Миколаїв". Загалом влучив у 10 об'єктів міста.

Окрім того, варто відзначити, що росіяни анонсували ракетний обстріл Тернополя. Небезпеку підтвердив мер Тернополя Сергій Надал. Тож він закликав людей не ігнорувати інформацію про повітряні тривоги та йти в укриття.

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