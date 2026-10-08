Не залишилося нікого з рідних, – Зеленський про ветерана, який постраждав у Прилуках

У Прилуках госпіталізували 17 людей внаслідок російського удару по житловому будинку 7 жовтня. Серед потерпілих, зокрема, 5-річна дівчинка та ветеран, який втратив домівку та рідних.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після того, як разом із міністром закордонних справ Великої Британії Едом Мілібендом відвідав лікарню на Чернігівщині.

Зеленський про наслідки атаки по Прилуках

Серед них (постраждалих – 24 Канал) – п'ятирічна дівчинка та ветеран, які жили у зруйнованому Росією будинку. Зараз у нього не залишилося нікого з рідних і немає дому. Обов’язково маємо підтримати наших людей,

– заявив Зеленський.

Він подякував медикам за роботу та надання допомоги, зокрема пораненим.

Під час візиту посадовці обговорили також стан цивільного захисту в медичних закладах міста.

Зеленський додав, що міністр охорони здоров'я доповів про стан облаштування укриттів у медзакладах. Президент доручив йому прискорити роботи та залучити додаткове фінансування для першочергового ремонту сховища в місцевій лікарні. Також у планах будівництво нового укриття.

Окреме доручення отримав міністр внутрішніх справ, якому поставили завдання забезпечити комплексну перевірку всіх укриттів у Прилуках.

Нагадаємо, серед постраждалих від російського обстрілу – п'ятирічна Злата, яку рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Внаслідок ракетного удару дівчинка втратила бабусю та дядька, а її мати й тітка теж отримали поранення.

Водночас кількість загиблих після удару Росії по Прилуках зросла до 22 осіб.