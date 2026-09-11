Як повідомляє видання РБК-Україна, Прилуцька тютюнова фабрика тимчасово зупинила свою роботу після повітряного удару з боку російських окупантів. Зараз на об'єкті триває оцінка наслідків атаки та фіксація завданих збитків. У пресслужбі компанії "ВАТ - Україна" підтвердили факт вимушеного простою підприємства.

Деталі ворожого удару та стан підприємства

Російські війська атакували Прилуки Чернігівської області безпілотниками 7 вересня, внаслідок чого на території фабрики спалахнув сигаретний цех. На момент вибухів співробітники перебували в укритті, тому серед працівників підприємства загиблих чи важкопоранених немає. Водночас поранень зазнала місцева жителька, яка під час обстрілу знаходилася на зупинці неподалік.

Прилуцька фабрика належить до компанії British American Tobacco і випускає такі популярні марки, як Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans, Capri, "Прилуки", а також стіки для систем нагрівання тютюну glo. Підприємство залишається одним із найбільших платників податків тютюнової галузі України.

Нагадаємо, це не перший подібний випадок нищення промислових об'єктів ворожою армією. Як вже повідомлялося на нашому сайті, у Києві призупинила роботу тютюнова фабрика, де внаслідок обстрілу також були зруйновані виробничі потужності. Крім того, через атаки безпілотників призупинив роботу завод Reeva у Білій Церкві.