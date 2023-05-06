Прілєпіна бояться перевезти до Москви, але брешуть про "незначні переломи"

Російські пропагандисти не можуть домовитись між собою про стан Захара Прілєпіна, який постраждав сьогодні внаслідок підриву авто. Спершу кажуть його стан важкий, а потім, мовляв, у нього лише незначні переломи.

Наразі очевидно, що у Прилєпіна "пораненнях обох ніг", а ось ступінь тяжкості цих поранень – замовчують. Також відомо, що терориста забрали з місця підриву гелікоптером і доправили до лікарні.

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Так, місцевий губернатор, де власне стався підрив, каже, що загрози життю Захара Прілєпіна немає.

"У Захара Прилепіна є незначні переломи, але загрози для його здоров'я немає", – бреше Нікітін.

Тоді як більшість росЗМІ повідомили, що стан Прілєпіна оцінюється як важкий.

"Вирішується питання з його транспортуванням до Москви", – цитують видання медиків.

Прілєпіна готують до операції

Ще одне російське ЗМІ пише, що стан пропагандиста настільки поганий, що медики просто побоюються, чи перенесе він політ до Москви, а відтак готують до операції на місці.

Наразі лікарі проводять діагностику. За її результатами прийматимуть рішення про транспортування до Москви. Поки що хірурги вважають, що перевезення є небезпечним для його здоров'я і готуються до операції на місці,

– йдеться у повідомленні.

Загиблий водій виявився терористом "ЛНР"

Хоч сам Прілєпін і вижив внаслідок підриву авто, загинув його водій. Ним виявився колишній бойовик угруповання так званої "ЛНР", фігурант бази "Миротворець" – Олександр Шубін – родом з Луганська.



Шубін (праворуч) воював проти України з 2014 року / Фото "Миротворця"

Він служив у банді самого ж Прилєпіна під позивним "Злий". З 2018 року жив у Нижегородській області, де і Прилєпін.

Шубін воював на Донбасі з 2016 року, а вже у 2019-му отримав російський паспорт.

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