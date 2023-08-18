Хакери показали лист Прилєпіна до вже покійного генерал-полковника Жидка: що писав пропагандист

Покійний російський генерал-полковник Геннадій Жидко декілька місяців командував усім окупаційним угрупованням в Україні. Саме тому пропагандист Прилєпін свого часу писав йому листа.

Поранений Прилєпін просив Жидко "посприяти" його участі у війні як "журналіста та публіциста". Якщо бути чесними, то мовилось про участь звичайного пропагандиста, який постійно бреше росіянам.

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Що відомо про лист Прилєпіна екскомандувачу окупантів в Україні

Прошу Вас сприяти моїй участі у "спеціальній військовій операції" на території України, розпочатій 24 лютого 2022 року відповідно до рішення президента Росії Путіна. Готовий взяти участь як "журналіст і публіцист" з висвітлення подій, що відбуваються в зоні проведення "спеціальної військової операції",

– просився Прилєпін.

Далі він чітко дав зрозуміти, що буде діяти як і всі російські пропагандисти, адже зобов'язувався, що метою його поїздки на війну буде:

"підняття бойового духу військовослужбовців та громадян;

надання сприяння в піднятті іміджу та ролі міноборони Росії та Росії в цілому в зазначених подіях".

Далі він розповідав, як гарно брехав попередні роки й висвітлював свої нагороди за це.

Лист Прилєпіна до Жидко / Скриншоти 24 Каналу

Захар Прилєпін вказав осіб, які готові супроводжувати його перебування на територіях окупованого Донбасу та інших окупованих землях:

Алєксандр Петрович Крештоп, 27 лютого 1986 року народження;

Алєксандр Ігорьович Шубін, 15 січня 1996 року народження.

До речі, останній 27-річний Алєксандр Шубін – вже ліквідований. Адже саме він був водієм Прилєпіна та перебував разом з ним у машині російського пропагандиста у травні 2023 року. Він був колаборантом та уродженцем Луганська.

Шубін воював на боці російських ерзац-формувань псевдореспубліки в Луганській області та у 2019 році отримав російський паспорт, мав позивний "Злой".

Прилєпін поранений, Жидко покійний: коротко про них