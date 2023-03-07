Уряд підтримав примусову евакуацію дітей із зон активних бойових дій

Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Відповідне рішення було ініційоване та розроблене Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення.

Питання захисту життя дітей та їх негайної евакуації з особливо небезпечних територій взяла під особистий контроль віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук.

Дивіться також В Україні можуть примусово евакуювати сім'ї з дітьми із зони бойових дій: як це відбуватиметься

Як здійснюватиметься евакуація

Вона наголосила, що обов'язок держави – оберігати життя і здоров'я дитини.

Прийняте сьогодні рішення має спонукати батьків більш зважено підходити до питання евакуації їхніх дітей. Якщо дорослі не спроможні подбати про безпеку дитини, то це має зробити держава,

– сказала Верещук.

У відомстві зазначили, що підставою для проведення обов'язкової евакуації відтепер є рішення обласних військових адміністрацій, погоджене з органами військового командування та Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення.

Які регіони підпадають під евакуацію

Обов'язкова евакуація у примусовий спосіб дітей здійснюватиметься за супроводом одного з батьків, особи, яка їх замінює, або іншого законного представника.

Діти, що опинилися у зоні проведення бойових дій, не можуть самі про себе подбати. Тому вся відповідальність за них – на дорослих. Відмова батьків чи опікунів евакуювати дитину не допускається. Адже йдеться про її життя,

– наголошують в Мінреінтеграції.

Евакуація у Куп'янському районі

У Куп'янському районі Харківщини нещодавно оголосили обов'язкову евакуацію. На більш безпечні території вивозять дітей та маломобільних людей.

До речі, російські пропагандисти вже намагаються зірвати евакуацію з Куп'янського району. Для цього вони поширюють неправдиву інформацію, що, мовляв, квартири звільняють для українських військових.

Справжня мета евакуації – убезпечити мирне населення від бойових дій. Причина в тому, що окупанти ведуть наступ на Куп'янському напрямку, про що звітували раніше у Генштабі ЗСУ.

Наразі під відповідні критерії застосування примусової евакуації дітей із зон бойових дій підпадає тільки Бахмут.