Або виїзд, або паспорт Росії: Путін підписав новий цинічний указ про українців на ТОТ

Російська влада посилює тиск на українців, які перебувають на території Росії або на окупованих нею регіонах України. Владімір Путін підписав указ, в якому зобов'язує людей отримати російське громадянство до 10 вересня 2025 року. Українці, які відмовляться це зробити, будуть змушені виїхати з Росії або окупованих територій України.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що така політика Кремля триває вже з весни 2022 року. Проте примусова паспортизація, яка передбачала процес спрощеного отримання російських документів, офіційно завершилася 1 січня 2025 року.

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Закон Путіна щодо українців на ТОТ

Петро Андрющенко зауважив, що новий закон Путіна, щодо українських громадян у Росії та на окупованих територіях майже нічого не змінює. Від початку 2025 року всі, хто не отримав російський паспорт мали 90 днів, щоб подати документи для цього або ж були зобов'язані покинути територію, на якій перебували.

Єдине – цей указ дає можливість українцям, не змінюючи статусів, йти на роботу у Росії без проходження певних процедур. Громадян України звільнили від цього до 10 вересня,

– сказав він.

Крім того, Кремль шукає спосіб, щоб надати російське громадянство тим українцям, чиї території було окуповано після початку цього року.

Андрющенко зазначив, що у росіян також виникла проблема пов'язана із впровадженням політики заміщення населення.

Переважно це стосується окупованих частин Запорізької та Херсонської областей. Громадяни Росії туди не їдуть, але працювати комусь там треба, а українців недостатньо. Окупанти в такий спосіб розгортають інформаційну кампанію, яка має спонукати громадян України їхати у ці області на роботу,

– пояснив керівник Центру вивчення окупації.

Своїм указом кремлівський диктатор намагається розв'язати комплексну проблему. На думку Андрющенка, Путін підпише ще не один документ, який буде спрямований на міграційну політику стосовно українців.

До слова, МЗС України засудило новий указ Путіна, який змушує українців на окупованих територіях або отримати російський паспорт, або покинути свої домівки. У відомстві наголосили, що цей документ нікчемний і суперечить міжнародному праву. Такі дії Кремля є частиною політики геноциду та спрямовані на примусове витіснення українців або позбавлення їх громадянства.