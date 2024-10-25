"Путін ведеться на таке": Зеленський футболкою спричинив переполох в Росії

У росіян істерика через футболку з написом "Зробимо Росію малою знову", у яку президент Володимир Зеленський був одягнутий під час вечірнього відеозвернення 23 жовтня.

Публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов пояснив 24 Каналу, що так збісило росіян. До слова, цей жест привернув увагу й українців, які побачили у ньому тонкий тролінг країни-агресорки.

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Хороший хід команди Зеленського

Футболку Зеленського на Росії обговорювали на тільки путінські пропагандисти, а навіть й офіційні особи. Зокрема, речниця МЗС країни-агресора Марія Захарова в агонії написала допис. У ньому путіністка сказала, що саме через цю футболку росіянам треба захопити Київ, а українського лідера обізвала "придурком".

А от один з пропагандистських каналів взагалі створив свій мерч у відповідь. Тільки проблема у тому, що фантазія у росіян закінчилася і все на що вони спромоглися це надрукувати на одязі "Зробимо Київ російським знову". Навіть скопіювали шрифт й кольори.



Росіяни зробили мерч у відповідь на футболку Зеленського / Фото: Readovka

Зазначимо, що такої бурхливої реакції, як на цю футболку, у росіян не було навіть на Курську операцію, яка вже триває третій місяць.

Там давно вже задзеркалля, де переплутані справжні проблеми й вигадані,

– мовив Публіцист та громадський діяч.

За його словами, зараз на Росії істерику провокує будь-яка дрібниця.

Цікаво, що Зеленський записав звернення у футболці з написом "Зробимо Росію малою знову" якраз під час саміту БРІКС, який проходив у Казані. Однак невідомо, чи був це просто збіг обставин, чи навмисний піар-хід.

"Команда Зеленського вирішила подьограти за вуса цього старого й лінивого кота, не здатного ловити мишей. Їм навіщось це було потрібно. Але Путін завжди ведеться на такі прості медійні хитрощі", – додав Мурзагулов.