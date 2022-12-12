Принц, змова і давно втрачений рейх: як у Німеччині готували путч, – NYT
Джерело:New York Times
Прихильники німецького імперіалізму готували держпереворот в країні. Вони створили радикальну організацію, витратили колосальні гроші на зброю та техніку, а також на вербування правоохоронних органів та політиків. Їх мета дивує – повернення до політичного режиму 1935 року та перемовини з країнами, що, за версією Рейху, перемогли: Росією та США.
Прихильники Рейху готували держпереворот
Здається малоймовірним, що 71-річний принц Генріх XIII – заможний нащадок 700-річної дворянської родини, може бути ватажком терористичної групи, але, за словами прокурорів, учасники організації "Райхсбюргер" вказали на це. Саме принц мав би стати главою держави в режимі після перевороту.
Радимо прочитати "Другий Рейх", вбивство Шольца і Генріх XIII: хто стоїть за спробою держперевороту в Німеччині
Будинок Waidmannsheil у місті Бад-Лобенштайн поблизу Берліна – це маєток принца, один із 150 об'єктів, де провели рейди спецслужби. Наразі 23 члени осередку затримані, ще 31 потрапили під слідство. Поліція виявила купи зброї та військової техніки, а також список із 18 політиків і журналістів, яких вважають ворогами.
Маєток принца Генріха XIII, який став фактично ложем терористичного угрупування / Фото NYT
Утопічні спогади за імперським минулим: що керувало принцом
Ностальгуючи за Німецькою імперією до 1918 року, коли його предки правили державою на сході Німеччини, він прийняв теорію змови, яка набрала обертів в ультраправих колах: що післявоєнна німецька республіка є не суверенною країною, а корпорацією, створеною союзниками після Другої світової війни.
Довідка! "Громадяни Рейху" – це рух, прихильники якого не визнають Федеративну Республіку та її демократичні структури. Зокрема, вони відмовляються платити податки і конфліктують з владою. За даними Офісу із захисту Конституції Німеччини, станом на 2022 рік рух налічує понад 21 тисячу послідовників.
У кінці листопада 2021 року на його базі була створена більш радикальна організація з метою повалення чинного державного ладу. Її заснували люди з оточення Генріха XIII.
Так, принц переслідував свою мету – відновити імперський рейх Німеччини на багатьох фронтах, і він був переконаний, що його фантастичне царство вже існує,
– йдеться у матеріалі NYT.
Як розвідці вдалось вистежити організацію
Жителі міста Бад-Лобенштайн відчували на собі утопічні ідеї змови. Так, член місцевої влади Андрі Буркхардт розповів, що кожного разу, коли він намагався встановити стенд у містечко, він зустрічався зі спротивом.
На нас кричать і кажуть: Ми не німці. Ми не в справжній німецькій державі! Ми лише філія GmbH ( німецька абревіатуру компанії з обмеженою відповідальністю),
– розповів чоловік.
Редактор місцевої газети Пітер Хаген дізнався, що у міста є князь вперше у квітні 2021 року. Жителі розповіли йому про дивні агітаційні плакати, розклеєні на вулицях – вони закликали балотуватися на виборах від партії "Виборча комісія Ройса". Але офіційних виборів на той час не було.
З часом ситуація ставала все дивніша, влітку місцеві отримали листи, де була адреса вебсайту для отримання громадянства в Домі Ройса.
"У вас також є відчуття, що в цій країні щось не так? Чи знаєте ви, що ви насправді не маєте жодного громадянства, що ви фактично особа без громадянства і не маєте жодних прав?", – такою була суть листів.
Місцеві депутати вирішили повідомити про суть цих листів і загалом ситуацію в містечку у відповідні структури. Так розвідка і почала розслідування.
Що виявила розвідка
Співробітники розвідки стежили за принцом з осені 2021 року, і те, що вони виявили, було набагато зловіснішим за здогадки місцевих: група співучасників змови включала чинних і колишніх солдатів елітного спецназу, офіцерів поліції, армійських резервістів зі зв'язками з військовими, які розробили конкретні плани та навіть спланували дати перевороту.
Принц заручився підтримкою не лише в ультраправих колах, близьких до військових. Він також шукав союзників серед колег-аристократів, їздив до Австрії та Швейцарії, щоб отримати пожертви для фінансування змови.
Генріх XIII також зв'язався з російськими дипломатами за допомогою російської дівчини, яку прокуратура ідентифікувала лише як Віталію Б. Кілька разів вона сприяла зустрічам, хоча прокурори запевнили, що у них немає доказів відповіді Росії.
Генріх XIII під час затримання / Getty Imeges
Яким був план перевороту: коротко
- збройний напад на Бундестаг: арешт/вбивство найвпливовіших політиків;
- у країні мали б початися заворушення, у результаті яких частина сил безпеки нібито перейшла б на бік організації, що призвело б до остаточного повалення влади;
- створення нового уряду на чолі з Генріхом XIII та переговори про новий державний лад.