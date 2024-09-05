Вчила українську та співала гімн: принцеса з Уганди відвідала підземну школу в Харкові

Харків постійно потерпає від російських обстрілів, а через небезпеку нових ударів у місті діють підземні школи. Такий навчальний заклад відвідала принцеса з Уганди Накабірі Амуті Бінаїса.

Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що принцеса завітала, щоб побачити як навчаються діти. До того ж школярі були вражені таким знайомством і радо спілкувалися з гостею.

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Що робила принцеса Уганди в Харкові

Для школярів зустріч з гостею з такої далекої країни стала великою несподіванкою. Вони з цікавістю слухали про все, що розповідала принцеса, а також допомогли їй вивчити кілька слів українською мовою.

Зі свого боку Накабірі Амуті Бінаїса висловила захоплення тим, що змогла побувати в Україні. А підземну школу назвала місцем, яке її здивувало чи не найбільше. Після спілкування зі школярами принцеса додала, що була вражена духом і стійкістю дітей.

Діти вчаться під землею, але ми бачимо, що вони радіють, повні енергії та відкриті до всього. Я вивчила український гімн, щоб продемонструвати повагу до вашої країни та культури,

– підкреслила принцеса з Уганди.

Нагадаємо, що упродовж останніх днів Харків перебував під постійним бомбардування з боку Росії. Окупанти скидали керовані авіаційні бомби на дитячі майданчики, Палац спорту, торговий центр, житлові будинки. На жаль, є загиблі, серед яких діти.