Припинення бойових дій і виведення збройних сил з України, – Кулеба про переговори з Лавровим
8 березня 2022 , 23:40Читать новость на русском
Джерело:РБК-Україна
Україна докладає максимум зусиль для того, щоб завершити війну в державі. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував майбутню зустріч з Сергієм Лавровим.
Дипломат наголосив, що говорити потрібно, адже триває війна, яку необхідно зупинити. Проте це не має нічого спільного з тим, щоб здаватися.
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Кулеба про зустріч з Лавровим
Міністр закордонних справ України повідомив, що вже є готове рішення щодо припинення бойових дій та виведення російських збройних сил з території України.
Кулеба також додав, що варто послухати міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.
Послухаємо, що скаже пан Лавров. Дамо йому гідну відповідь,
– додав український дипломат.
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