Припинення бойових дій і виведення збройних сил з України, – Кулеба про переговори з Лавровим

8 березня 2022 , 23:40
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Джерело:

РБК-Україна

Україна докладає максимум зусиль для того, щоб завершити війну в державі. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував майбутню зустріч з Сергієм Лавровим.

Дипломат наголосив, що говорити потрібно, адже триває війна, яку необхідно зупинити. Проте це не має нічого спільного з тим, щоб здаватися. 

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Кулеба про зустріч з Лавровим

Міністр закордонних справ України повідомив, що вже є готове рішення щодо припинення бойових дій та виведення російських збройних сил з території України. 

Кулеба також додав, що варто послухати міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. 

Послухаємо, що скаже пан Лавров. Дамо йому гідну відповідь,
– додав український дипломат.

 
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Автор: Віта Свірневська