Полковник Британії оцінив шанси на припинення вогню у 2025 році

За даними західних ЗМІ, у разі припинення вогню Кремль не проти, щоб члени НАТО продовжили відправляти зброю в Україну. Однак за умови, що Збройні Сили не використовуватимуть жодну з цих систем проти російської території.

Чи може така позиція Росії свідчити про зміну риторики Владіміра Путіна та як це посприяє припиненню вогню у 2025 році, сказав 24 Каналу полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон. До слова, на початку повномасштабного вторгнення російський диктатор погрожував розірвати ланцюжок постачання західної зброї в Україну.

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На що може погодитися Путін у разі припинення вогню

Якщо правдива інформація про те, що Росія не проти, аби союзники постачали Україні зброю у разі припинення вогню, то це надзвичайно великий розворот у позиції Путіна.

Сподіваймося, що це так й буде, адже тоді це показує, в якому хиткому становищі перебуває Путін,

– зазначив Геміш де Бреттон-Гордон.

З його слів, в цьому є сенс, адже як тільки досягнуть припинення вогню, Україна збереже потужні сили.

Зараз не так багато розбіжностей у переговорах. На початку 2025 року ситуація здається набагато сприятливішою щодо припинення вогню, ніж це було упродовж останніх 6 – 12 місяці,

– мовив полковник армії Великої Британії у відставці.

Зараз у ЗМІ також багато говорять про введення миротворчих сил в Україну. Геміш де Бреттон-Гордон нагадав, що Дональд Трамп й колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон припускали, що миротворчу місію мають очолити британські війська.

Цілком можливо, що Путін погодиться на гуманітарну та військову допомогу НАТО для України після припинення вогню. Це також його спосіб запобігти вступу України в НАТО,

– додав Геміш де Бреттон-Гордон.

Зазначимо, на тлі залучення росіянами армії КНДР і приходом Дональда Трампа до влади знову актуальна ідея залучення 50 тисяч військових НАТО в Україні, запропонована Макроном.