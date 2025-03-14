30-денне перемир'я: Подоляк відповів, чи можливі вибори й скасування воєнного стану на цей час

Україна та США погодилися на повне 30-денне перемир'я. Проте навіть у разі досягнення тимчасового перемир'я Україна не скасує воєнний стан і не проведе вибори.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю радника голови Офісу президента Михайла Подоляка для la Repubblica.

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Чому неможливо скасувати воєнний стан і провести вибори під час перемир'я

За словами Михайла Подоляка, короткострокове перемир’я не призведе до закінчення війни і не дозволить забезпечити безпеку проведення виборів.

30-денне перемир’я — це не кінець війни. Ситуація буде непередбачуваною. Скасування воєнного стану неможливе за такий короткий термін. Потрібні будуть переговори, перевірені спостерігачі, щоб забезпечити роз’єднання сторін і запобігти порушенням перемир’я. Ми повинні зберігати боєздатність доти, доки ситуація не буде врегульована,

– сказав він.

Водночас радник глави ОП зазначив, що в умовах нестабільності неможливо гарантувати безпеку виборчих дільниць і проведення передвиборчої кампанії.

Подоляк вважає, що проведення виборів стане можливим, якщо переговори почнуться за умов стабільного припинення вогню, гарантованого нейтральними спостерігачами.

Зауважимо, що Росія не відкидає можливість 30-денного перемир'я, однак у своєму стилі висуває максималістичні вимоги. Трамп назвав заяву Путіна "багатонадійною", однак визнав, що вона була "неповною".