Росія хоче взяти під контроль продуктовий коридор в Чорному морі, але не зможе, – Зеленський
Україна та Росія за посередництва США домовились про тимчасове припинення вогню у Чорному морі. Володимир Зеленський пояснив, для чого це ворогу.
Президент України сказав, що Росія хоче взяти під контроль продуктовий коридор у Чорному морі, проте він також переконаний, що їй не вдасться. Про це пише 24 Канал із посиланням на інтерв'ю для Eurovision News.
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Україна контролює ситуацію
Зеленський пояснив, що припинення вогню в Чорному морі потрібне росіянам, адже вони свідомі того, що вже тривалий час не контролюють коридор в Чорному морі.
Ми за це боремося, бо це крок до закінчення війни, але ми контролюємо ситуацію в Чорному морі. Частина їхнього Чорноморського флоту на дні, або вони сховані, і це те, що на сьогодні відбувається,
– підкреслив український лідер.
Він також додав, що Росія була готова йти на припинення вогню по енергетиці, якщо це енергетика і Чорне море. Водночас Україна в цілому була готова на повне припинення вогню.