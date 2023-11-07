Єдине, що діє на ХАМАС – військовий тиск, – Нетаньягу назвав умову припинення вогню в Газі

Загального припинення вогню в Газі не буде без звільнення заручників. Можливі хіба що короткі паузи.

Про це заявив прем'єр Ізраїлю. Беньямін Нетаньягу вкотре відкинув ідею припинення вогню в Газі, якщо не будуть звільнені заручники.

Дізнайтеся більше ООН просить про гумдопомогу, ХАМАС запрошує до лікарень: війна на Близькому Сході триває

"Не буде без звільнення заручників"

Не буде загального припинення вогню в Газі без звільнення наших заручників,

– підкреслив Нетаньягу.

Водночас додав, що можливі тактичні невеликі паузи, – "година тут, година там".

"У нас вони були й раніше. Я припускаю, що ми перевіримо обставини для того, щоб дозволити ввезення товарів, гуманітарних вантажів, або щоб наші заручники, окремі заручники могли вийти", — зазначив посадовець.

На думку прем'єра, загальне припинення вогню завадить зусиллям Ізраїлю щодо звільнення заручників.

Єдине, що діє на цих злочинців з ХАМАС — це військовий тиск, який ми чинимо,

— наголосив Нетаньягу.

Якщо ж бойовики погодяться звільнити заручників, то, за словами прем'єра, для цього вогонь припинять.

За офіційними даними, угруповання бойовиків наразі утримує 241 особу.

До речі Ізраїль заявив про оточення Гази: ЦАХАЛ захопив військовий табір терористів ХАМАС

Байден не зміг домовитися з Нетаньягу про гуманітарну паузу