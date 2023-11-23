Припинення вогню та звільнення заручників у Секторі Гази відклали на декілька днів

Раніше ЗМІ повідомляли, що старт припинення вогню очікувався 22 листопада, однак через логістичні проблеми із заручниками його сподіваються перенести на п'ятницю 24 листопада.

Про це повідомили CNN з посиланням на Раду національної безпеки Ізраїлю. Там зазначають, що узгодження фінальних деталей звільнення ізраїльських заручників триває.

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Як просувається процес обміну заручників

Білий дім висловив сподівання, що звільнення заручників розпочнеться в п'ятницю, 24 листопада. Повідомляють, що Ізраїль та ХАМАС обговорюють "логістичні деталі угоди".

"Угода залишається чинною. На нашу думку, не варто нічого залишати на волю випадку в питанні повернення заручників додому. Наша головна мета полягає в тому, щоб переконатися в їхньому безпечному поверненні", – прокоментувала обмін речниця Білого дому.

Ускладнення логістики в поверненні ізраїльських заручників пов'язано з тим, що ХАМАС поступово втрачає контроль над містом Газа , яке оточене ізраїльськими військовими. До початку перемир'я вони займали квартах за кварталом міста, рухаючись зі сторони Середземного моря.

Сторонам переговорів був потрібен додатковий час для того, щоб узгодити місце перебування та маршрут повернення заручників. Рішення про перенесення обміну на один день Ізраїль прийняв спільно з Катаром та Єгиптом, після чого його схвалили Сполучені Штати.

Також, за інформацією Білого дому, Ізраїль досі не отримав перелік заручників, які входитимуть до першої групи обміну. Однак Вашингтон сподівається, що протягом 23 листопада цей перелік стане відомим Тель-Авіву.

Які умови обміну заручників

За попередньою інформацією, Ізраїль домовився про звільнення 50 своїх заручників в обмін на 4-денне перемир'я та 150 ув'язнених палестинців, що не причетні до вбивств ізраїльтян. При цьому угода передбачає, що за кожен додатковий день перемир'я ХАМАС звільнятиме ще 10 заручників.

Загальна кількість захоплених бойовиками заручників перевищує 200 осіб. Водночас Ізраїль не збирається відмовлятися від продовження наземної операції після звільнення усіх своїх заручників, адже має на меті знищити усіх бойовиків ХАМАС.