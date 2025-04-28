Забувають припинити вогонь – у РНБО та ОП відреагували на заяви Пєскова про мир

Прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков укотре зробив ряд цинічних заяв, зокрема про готовність Кремля до миру в Україні. Своєю чергою українці заявили, що Москва бреше та продовжує атакувати нашу країну.

Дмітрій Пєсков стверджує, що Москва готова розпочати переговорний процес. Водночас наступальні дії Росії та удари по Україні чомусь продовжуються. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Андрія Єрмака та Андрія Коваленка.

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Як в Україні відповіли на заяви Пєскова

Дмітрій Пєсков заявив що російська сторона готова до переговорів та чекає сигналу від Києва. За його словами, "спеціальна воєнна операція" продовжується, але Кремль готовий розпочати переговорний процес.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак наголосив, що Росія продовжує брехати своїми заявами про припинення вогню. Він нагадав, що Кремль чи не кожного дня атакує Україну безпілотниками або ракетами.

Росія не припиняє вогонь на фронті й просто зараз атакує Україну шахедами. Всі заяви росіян про мир без припинення ними вогню є звичайною брехнею,

– написав Єрмак.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко також прокоментував "готовність" Росії до припинення вогню в Україні. Він зазначив, що Пєсков маніпулює – своїми заявами про мир Кремль намагається виставити себе миротворцем. Росія далі зриває зусилля Трампа.

Коли Росія говорить про готовність почати перемовини, вони чомусь забувають припинити вогонь. Повне припинення вогню, безумовне. Без цього все, що кажуть росіяни – це маніпуляції у спробі виставити себе миротворцями. Не більше. Вогонь на фронті триває, шахеди продовжують летіти сьогодні,

– заявив Коваленко.

Раніше Пєсков наголошував, що Путін "готовий до переговорів з Україною без попередніх умов". Разом із цими заявами Росія продовжує обстрілювати українські міста та вбивати мирне населення.