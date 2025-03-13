У Кремлі "готові розглянути" пропозицію США про 30-денне припинення вогню, – посол

Під час перемовин України та США висунули пропозицію про 30-денне припинення вогню. У Росії відреагували на пропозицію.

Посол Росії у Великій Британії Андрій Келін заявив, що у Кремлі готові розглянути пропозицію США про 30-денне припинення вогню в Україні. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Wall Street Journal.

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Це не вирішить ситуацію

За його словами, Росія буде готова до повного завершення бойових дій лише після досягнення всеосяжної угоди.

Росія неодноразово заявляла, що тимчасове припинення вогню – це не варіант для вирішення ситуації. Ми підходимо до цього з великою обережністю,

– заявив Келін.

Водночас він нагадав, що на початку повномасштабної війни був проєкт Стамбульських угод, проте угоду так і не схвалили.

Він каже, що тоді Росія тоді "вивела війська з Київської та Чернігівської областей як жест доброї волі перед можливою угодою про припинення вогню".