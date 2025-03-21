Зеленський назвав країни, які можуть допомогти в моніторингу виконання припинення вогню

Володимир Зеленський наголосив на важливості досягнення припинення вогню. Він назвав країни, які могли б моніторити виконання цієї умови Росією.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на спільну пресконференцію глави держави з президентом Чехії Петром Павелом у п'ятницю, 21 березня. До слова, очільник США Дональд Трамп вірить, що припинення вогню в Україні буде уже скоро.

Дивіться також Яка гарантія безпеки є найкращою для України: Зеленський відповів

Росія уже неодноразово порушувала подібні домовленості

Президент Зеленський розповів, що Україна уже обговорює питання моніторингу припинення вогню з країнами-партнерами.

Спочатку треба домовитися про режим припинення вогню. І тут дійсно важливо, хто буде здійснювати моніторинг. Ми говорили з різними нашими колегами: з Великою Британією, Францією, США. З ними будемо говорити про модальність цього моніторингу,

– сказав він.

Щодо цього питання здійснено перші кроки, а надалі будуть зустрічатися команди держав-партнерів.

Зеленський зауважив, що способи для моніторингу закінчення війни з Росією – це складне питання.

"Я тому завжди виступав і підтримував найдешевший спосіб моніторингу і гарантій безпеки. І, напевно, найбільш робочий. Це НАТО. Там все розроблено – як відбувається, хто на це дивиться, як сили застосовують у разі агресії тощо. Якщо такого формату в нас не буде, то все буде дорожче і більше ускладнене", – зауважив він.

Зеленський додав, що наразі це питання ще відкрите, адже Росія уже неодноразово порушувала подібні домовленості.