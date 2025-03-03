Зеленський пояснив, чому припинення вогню з Росією недостатньо

Володимир Зеленський вкотре наголосив, що Україні недостатньо просто припинення вогню. Він окреслив свою позицію.

Володимир Зеленський пояснив, чому для України недостатньо припинення вогню. Про це пише 24 Канал із посиланням на інтерв'ю президента британським журналістам.

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Є реальні приклади порушень

Володимир Зеленський навів один приклад, щоб пояснити, наскільки важливі гарантії безпеки.

Він розповів, що коли став президентом, то була контактна лінія, де було "припинення вогню".

Водночас він пояснив, що існує є статистика, де чітко зрозуміло, що 25 разів, починаючи з перших окупацій, зривала Росія припинення вогню.

25 разів. І це коли офіційно домовлялися, що буде припинення вогню в Мінських цих домовленостях тощо. Ви про це знаєте. І я з військовими, я хотів з'ясувати для себе, в перші ж дні своєї каденції, чому, якщо є припинення вогню, чому воно зривається?

– зазначив президент.

Як Росія порушувала режим припинення вогню

За його словами, Росія тоді провадила певну тактику. Зокрема, приїздили бойовики, снайпери, і вони проводили живе тренування. Снайпера йшли з окупованих частин нашої території, на сході нашої держави, і тренувались живцем.

Російські військові вбивали наших захисників і цивільних, а наші воїни відповідали.

Тобто всі говорили, що це припинення вогню, але кожного дня просто гинули люди. Не в тій кількості, що повномасштабна війна, але гинули,

– сказав Зеленський.

Він також повторив, що без закінчення війни і гарантій безпеки, ніхто не спроможний контролювати припинення вогню на такій довгій лінії фронту.

Водночас він розуміє, що президент Трамп хоче закінчити війну, і разом з Європою та Україною він може примусити Владіміра Путіна закінчити війну.

Зеленський підписував домовленості із Путіним

Президент Україна наголосив, що ідея того, що як тільки буде припинення вогню, то буде закінчення війни не працює.

І я це говорю, як людина з практикою цієї війни, як людина з практикою розмов і домовленостей з Путіним у Франції в нормандському форматі. Домовленість підписана про припинення вогню. Це вже була моя з ним домовленість. З Німеччиною і з Францією. З Меркель і з Макроном,

– пояснив він.

Саме тому Україні не потрібні ще одні Мінські угоди, адже їх виконати неможливо. За словами Зеленського, припинення вогню буде неуспіхом для всіх.