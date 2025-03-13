Уже понад добу світ не чує відповіді, – Зеленський про мовчання Росії щодо припинення вогню

Під час переговорів у Саудівській Аравії Україна погодилася на 30-денне припинення вогню за умови, що Росія також дотримуватиметься режиму тиші. Однак у Кремлі й досі не дали остаточної відповіді щодо цієї пропозиції.

Володимир Зеленський наголосив, що ця мовчанка є черговим доказом, що Росія хоче продовжувати війну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис президента України.

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Зеленський прокоментував мовчанку Росії щодо припинення вогню

Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь української делегації про зустріч із представниками США у Саудівській Аравії. Президент наголосив. що робота була максимально конструктивною, адже Україна налаштована на швидкий рух до миру.

Український гарант додав, що наша держава готова до тиші у небі та морі, однак США також запропонували й режим припинення вогню на полі бою. Україна погодилася на 30-денне перемир'я, однак Росія й досі не дала чіткої відповіді на пропозицію припинення вогню.

На жаль, уже понад добу світ не чує змістовної відповіді з Росії щодо пропозицій, які пролунали. І це знову підтверджує, що саме Росія прагне продовжувати війну та намагатиметься максимально відтягнути настання миру. Сподіваємося, що тиску Сполучених Штатів вистачить, щоб примусити Росію до завершення війни,

– наголосив Зеленський.

Нині в Кремлі лише заявили, що "готові розглянути" пропозицію США про 30-денне припинення вогню в Україні, але наголошують на необхідності всеосяжної угоди для повного завершення бойових дій.

Водночас помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що 30-денне перемир'я лише надасть перепочинок українським військам, і такі кроки "нікому не потрібні".