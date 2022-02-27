Припинено пропуск до Білорусі, – Гетманцев після зустрічі з керівництвом митної служби

Народний депутат України та голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив про результати зустрічі з керівництвом митної служби України.

Україна продовжує чинити опір агресору на різних рівнях. В тому числі це стосується й роботи митниці.

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Робота митниці в Україні

Керівництво української Державної митної служби заявило у доповіді, що наразі їхня робота здійснюється на західному кордоні країни. Водночас повністю припинено пропуск на кордоні до сусідньої Білорусі.

Вони також наголосили, ворог не зміг отримати доступу до української системи. Крім того, було спрощено процедуру ввезення до України гуманітарної допомоги. Йдеться про наступні речі:

каски,

ліки,

продукти.

Відтепер усі ці речі можна завозити без жодних додаткових дозволів. До того ж ситуацію з жінками та дітьми на українському кордоні планують розв'язати протягом наступної доби.

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