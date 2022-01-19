Припиніть істерики, – Росія заперечує підготовку до нападу на Україну з Білорусі
Джерело:посольство Росії в США
У Росії заперечують, що готуються напасти на Україну з території Білорусі. Раніше такі побоювання висловили у Держдепі США.
У посольстві Росії в США кажуть, що переміщувати війська – це їхнє право. Тому Кремль закликав "припинити істерики".
Важливо Росія може напасти на Україну з території Білорусі, – Держдеп США
Крім того, Москва зухвало заявляє, що такі повідомлення можуть "підштовхнути Київ до провокацій".
Росія ні на кого не збирається нападати… Закликаємо припинити істерики і не нагнітати напруженість навколо проблеми Донбасу. А головне не підштовхувати "гарячі голови" у Києві до нових провокацій,
– мовиться у повідомленні.
Що цьому передувало
Представниця Держдепу США зазначила, що Вашингтон непокоїться через переміщення російських військ до Білорусі. Припускають, що Москва таким чином може готуватись атакувати Україну з цієї сторони.
Держдеп повідомив про свої побоювання білоруській владі "у приватному порядку".
Чому Росія стягує до Білорусі війська
- Підрозділи російських військ прибули до Білорусі 18 січня. У лютому Москва та Мінськ хочуть проводити спільні військові навчання.
- Про такі плани наприкінці 2021 року заявляв кремлівський лідер Володимир Путін. Важливо, що навчання відбудуться поблизу українських кордонів.
- Крім цього, Росія вже почала проводити військові навчання зі стрільбами в східних прикордонних районах з Україною. Залучили близько 3 тисяч військових і важку техніку.
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