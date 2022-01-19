Припиніть істерики, – Росія заперечує підготовку до нападу на Україну з Білорусі

19 січня 2022 , 12:51

Джерело:

посольство Росії в США

У Росії заперечують, що готуються напасти на Україну з території Білорусі. Раніше такі побоювання висловили у Держдепі США.

У посольстві Росії в США кажуть, що переміщувати війська – це їхнє право. Тому Кремль закликав "припинити істерики".

Важливо Росія може напасти на Україну з території Білорусі, – Держдеп США

Крім того, Москва зухвало заявляє, що такі повідомлення можуть "підштовхнути Київ до провокацій".

Росія ні на кого не збирається нападати… Закликаємо припинити істерики і не нагнітати напруженість навколо проблеми Донбасу. А головне не підштовхувати "гарячі голови" у Києві до нових провокацій,
– мовиться у повідомленні.

Що цьому передувало

Представниця Держдепу США зазначила, що Вашингтон непокоїться через переміщення російських військ до Білорусі. Припускають, що Москва таким чином може готуватись атакувати Україну з цієї сторони.

Держдеп повідомив про свої побоювання білоруській владі "у приватному порядку".

Чому Росія стягує до Білорусі війська

  • Підрозділи російських військ прибули до Білорусі 18 січня. У лютому Москва та Мінськ хочуть проводити спільні військові навчання.
  • Про такі плани наприкінці 2021 року заявляв кремлівський лідер Володимир Путін. Важливо, що навчання відбудуться поблизу українських кордонів. 
  • Крім цього, Росія вже почала проводити військові навчання зі стрільбами в східних прикордонних районах з Україною. Залучили близько 3 тисяч військових і важку техніку.
Зверніть увагу! Восени Росія почала стягувати війська до кордонів України. Тоді в українській розвідці попередили, що Москва може напасти у січні – лютому 2022 року, взявши нашу державу "в кільце".

Може бути цікаво – Ймовірні сценарії нападу Росії: прогнози від Київської школи економіки:

 

Автор: Ольга Музика