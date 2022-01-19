Припиніть істерики, – Росія заперечує підготовку до нападу на Україну з Білорусі

У Росії заперечують, що готуються напасти на Україну з території Білорусі. Раніше такі побоювання висловили у Держдепі США.

У посольстві Росії в США кажуть, що переміщувати війська – це їхнє право. Тому Кремль закликав "припинити істерики".

Важливо Росія може напасти на Україну з території Білорусі, – Держдеп США

Крім того, Москва зухвало заявляє, що такі повідомлення можуть "підштовхнути Київ до провокацій".

Росія ні на кого не збирається нападати… Закликаємо припинити істерики і не нагнітати напруженість навколо проблеми Донбасу. А головне не підштовхувати "гарячі голови" у Києві до нових провокацій,

– мовиться у повідомленні.

Що цьому передувало

Представниця Держдепу США зазначила, що Вашингтон непокоїться через переміщення російських військ до Білорусі. Припускають, що Москва таким чином може готуватись атакувати Україну з цієї сторони.

Держдеп повідомив про свої побоювання білоруській владі "у приватному порядку".

Чому Росія стягує до Білорусі війська

Підрозділи російських військ прибули до Білорусі 18 січня. У лютому Москва та Мінськ хочуть проводити спільні військові навчання.

Про такі плани наприкінці 2021 року заявляв кремлівський лідер Володимир Путін. Важливо, що навчання відбудуться поблизу українських кордонів.

Крім цього, Росія вже почала проводити військові навчання зі стрільбами в східних прикордонних районах з Україною. Залучили близько 3 тисяч військових і важку техніку.

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Восени Росія почала стягувати війська до кордонів України. Тоді в українській розвідці попередили, що Москва може напасти у січні – лютому 2022 року, взявши нашу державу "в кільце".