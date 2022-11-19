Припиніть війну і виведіть війська, – Шольц різко звернувся до Путіна

Канцлер Німеччини заявив, що жодна країна для іншої – це не сусідній задній двір. Саме тому Олаф Шольц звернувся до Владіміра Путіна.

Відповідну заяву канцлер Німеччини озвучив 19 листопада. Шольц закликав Путіна звільнити шлях до перемовин про мир.

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Що Шольц сказав Путіну

Припиніть цю війну, виведіть свої війська і розчистіть шлях для переговорів про мир, який не може бути продиктований Росією щодо України,

– заявив Олаф Шольц.

Також німецький політик додав, що ніхто не має права забирати собі чужу територію.

Коментуючи падіння ракет на територію Польщі, Шольц заявляв про те, що цього б не трапилось, якби Росія не почала війну проти України. Також канцлер Німеччини говорив, що:

трагедію в Польщі треба ретельно розслідувати;

добре, що члени НАТО можуть швидко це зробити.

Заяви Шольца щодо Путіна: головне

Реджеп Ердоган заявив, що Олаф Шольц змінив своє ставлення до російського диктатора. Мовляв, канцлер Німеччини наголошує на важливості діалогу.

Натомість в Німеччині цю заяву спростували. Там сказали, що Шольц і надалі вважає, що Владімір Путін має вивести війська з України та почати мирні перемовини.

Згодом Шольц заявив, що війну, яку почала Росія, наразі неможливо завершити дипломатичним шляхом. Адже військові дії Кремля перешкоджають дипломатичному зближенню.

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