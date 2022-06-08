"Припинити вогонь", виставити ультиматум і звинуватити Україну, – Подоляк про тактику Росії

Михайло Подоляк зауважив, що поразка Росії, без сумніву, буде. Однак наразі країна-окупантка має ще певні ілюзії щодо свого становища.

Росія зібрала усі резерви на Сході й наразі думає, що вона – на піку своєї військової готовності. Відповідну заяву радник керівника Офісу Президента Подоляк зробив в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

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За словами Подоляка, країна-окупантка думає, що на тлі дуже інтенсивних бойових дій на Сході – влучний момент, аби примусити Україну сісти за стіл переговорів. Для цього Росія готова тиснути через європейську спільноту.

Росія – дуже передбачувана. Вона хоче не мирних переговорів, а тимчасового припинення вогню.

Тобто зупинили стріляти, сісти за стіл переговорів, вони там виставлять якісь ультиматуми, зокрема, територіальні. Ми безумовно не погодимося. Після цього бойові дії поновляться. Але Україна вже їх поновить. І тоді вони європейська оця спільнота почне казати: дивіться, а чому ви сьогодні воюєте з ними. Вони ж перестали бомбити ваші міста,

– пояснив Подоляк.

Радник керівника Офісу Президента додав: Росія думає, що Україна не розуміє її тактику.

Саме тому окупанти використовують будь-який спосіб, аби примусити українську сторону до переговорів. Водночас Володимир Зеленський наголосив: Україна сяде за стіл переговорів й розмовлятиме тоді, коли розумітиме, що Росія адекватно сприймає навколишній світ.

Подоляк зауважив, що це станеться, коли:

накопичення зброї дасть ефект;

окупантів відсунуть військовим шляхом від певних територій;

санкції почнуть працювати у повному обсязі.

Тоді й будуть переговори. Однак не зараз та не на умовах Росії.

Подоляк нагадав українцям, що війна триває

Подоляк нагадав українцям, що війна – триває на території усієї України. Росію цікавлять не окремі області, а повне захоплення України й відродження квазіСРСР. Для країни-окупантки немає жодних червоних ліній.

Російські військові вже мали план, як убити десятки тисяч людей. Для цього привезли мобільні крематорії.

"Вони публічно заявляли, що планують "денацифікувати" – тобто вбити – два мільйони українських громадян", – нагадав Подоляк.

Саме тому українцям не варто тікати від реальності. Потрібно навчитися жити в постійному воєнному стані. Не варто відмовлятися від доступних радощів, як-от похід до кіно чи кафе. Однак необхідно запитувати себе: "що сьогодні я зробив для наших захисників і для майбутньої перемоги?".

Якщо відповіді раптом не буде, час щось змінювати.

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