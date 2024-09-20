Військовий облік підлітків: коли потрібно йти до ТЦК та як отримати приписне

Після виповнення 17 років юнаки зобов'язані ставати на військовий облік. Для цього треба звернутися до ТЦК та надати усі необхідні документи.

Раніше юнакам треба було проходити медогляд та військово-лікарську комісію, однак нині цю норму прибрали. Що треба знати, щоб стати на військовий облік вперше та як отримати приписне – повідомляє 24 Канал.

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Коли й де ставати на облік

Від 16 років чоловіки можуть ставати на військовий облік. Для цього треба звернутися до місцевого ТЦК та СП та надати усі відповідні документи.

Щоб юнакові вчасно отримати приписне, до ТЦК найкраще звертатися із січня по березень. Якщо підліток ще навчається у школі, то зазвичай, класний керівник попереджає, що настав час ставати на облік. Також про це можуть сповістити голови сільських, селищних, міських рад, керівники установ чи організацій, голови ОСББ будинку.

Відтак, підліток може отримати повістку, у якій буде вказана дата та час, коли треба прийти до ТЦК. Втім, у більшості випадків школа централізовано організовує все. Усіх хлопчиків від 16 років групами направляють до ТЦК, де їх разом ставлять на облік за місцем проживання.

Варто враховувати, що за порушення військового обліку загрожує штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисячі гривень.

Варто зауважити, що не всім підліткам треба йти до ТЦК, щоб стати на облік. Нині дані чоловіків, які будуть звертатися до Міграційної служби, щоб оформити український чи закордонний паспорт, будуть автоматично потрапляти у реєстр "Оберіг".

Які документи треба для військового обліку підлітків

Щоб стати на військовий облік, юнаки повинні надати наступні документи до ТЦК:

паспорт громадянина України,

ідентифікаційний код,

заява про взяття на військовий облік.

Раніше також потрібно було проходити медогляд та військово-лікарську комісію, однак нині цю норму прибрали. Відтепер проходити медогляд треба лише піля 25 років, коли чоловік стане військовозобов'язаним.

Що таке приписне та як його отримати

Усі юнаки після того, як потраплять на військовий облік, отримують приписне – військово-обліковий документ, посвідчення про приписку до призовної дільниці. Під час воєнного стану його потрібно всюди носити з собою або ж завантажити додаток Резерв+ і мати документ в електронному вигляді.

Цей документ потрібен, щоб вступити до університету, влаштуватися на роботу чи виїхати за кордон. Приписне видають у ТЦК після того, як юнак надасть усі необхідні документи. Зазвичай, приписне видають за місяць після того, як призовник стане на облік.

Варто наголосити, що отримання приписного не означає, що юнака можуть мобілізувати. Наразі загальній мобілізації підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років. Молодших можуть призвати до лав армії лише за власним бажанням.