Приречені на дружбу крізь стиснуті зуби, – політолог про відносини Китаю і Росії

16 грудня 2021 , 18:04

Джерело:

24 канал

Китай нібито офіційно підтримав вимоги Росії про не розширення Організації Північноатлантичного договору на Схід. Кремль грає на кількох дошках.

Так само Китай спостерігає за конфліктом і готується до війни з Тайванем та нарощує провокації. Про це в ефірі 24 каналу зауважив політолог Олег Саакян.

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Саакян: Китай хоче використати Росію

Він нагадав, як "під шумок" окупації Криму Росією у 2014 – 2015 роках Китай поглинув Гонконг.

Два тоталітарні режими приречені на дружбу скрізь стиснуті зуби,
– наголосив Саакян.

За його словами, Китай намагатиметься максимально використати Росію, яка порушує правила і є "розбійником" загальносвітової політики.

Саакян розповів про відносини Росії і Китаю: дивіться відео

Росія – між двома полюсами

На цьому фоні Китай має цивілізованіший вигляд. Водночас Росія намагається показати себе як суб'єкта між двома полюсами – Вашингтоном і Пекіном, який може торгувати.

США хотіли б зараз отримати Росію нейтральною щодо Китаю. А Китай торгується на тому, що в Росії немає іншого варіанту, як дружити з Китаєм або бути поглинутою і тоді примусово дружити з Китаєм.

Олег Саакян

Політолог

"Ми бачитимемо ще багато різних танців. Це вже не вперше. До цього були спільні заяви щодо неможливості і засудження використання санкційної політики західними країнами тощо", – зауважив політолог.

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Розмова Путіна і Сі Цзіньпіна

  • Стали відомі подробиці телефонної розмови Путіна з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Там відзначили "зразкові" російсько-китайські відносини.
  • За інформацією китайських пропагандистських видань, Сі Цзіньпін офіційно підтримав вимоги Путіна щодо не розширення НАТО далі нинішніх кордонів.
  • Також Путін офіційно прийняв запрошення Сі Цзіньпіна разом відкривати Олімпійські ігри в Пекіні, де у цей час відбудеться наступний раунд стратегічних перемовин між Росією та Китаєм.

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Автор: Анастасія Мигидюк