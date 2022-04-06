Прирівняють до режиму Гітлера, – Юрчишин про визнання геноциду в Україні на міжнародному рівні

Верховній раді пропонують визнати військові злочини Росії в ході війни проти України геноцидом української нації. Це є дуже важливо і на міжнародній арені.

Проєкт відповідної постанови вже зареєстрували. Сподіваються, що це питання розглянуть вже на наступному засіданні. Про це сказав заступник голови комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин в ефірі 24 каналу.

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За його словами, цією постановою визнається те, що "рашисти здійснюють геноцид українського народу".

Згодом судові дії можуть проводити на території України. Якщо це неможливо, то в дію вступає Міжнародний суд ООН.

Нам потрібно добиватися фактично знищення впливу Росії на міжнародному рівні. Рішення Міжнародного суду ООН про визнання дії Росії геноцидом – це буде прирівняння до режиму Гітлера, на який зараз рівняється Путін,

– зазначив Юрчишин.

Про що мовиться у постанові ВР щодо визнання геноциду

Згідно з текстом документа, його подали з урахуванням того, що Росія вдалася до умисних дій, спрямованих на знищення української нації.

У проєкті постанови зазначається, що Росія є державою-продовжувачем СРСР, відповідальної за геноцид (Голодомор) 1932 – 1933 років і депортацію кримськотатарського народу 1944 року. А також називають нинішній політичний режим в Москві нацистським за своєю суттю.

Крім того, візьмуть до уваги і численні докази військових злочинів Росії в Бучі, Волновасі, Ірпені, Маріуполі, Охтирці, Харкові, Чернігові та багатьох інших місцях на території України.

Маються на увазі масові тортури, вбивство мирних жителів, руйнування житлових будівель, інфраструктури життєзабезпечення і так далі.

Геноцид української нації: у ВР зареєстрували постанову про злочини Росії – дивіться відео



