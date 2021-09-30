"З присмаком пропаганди": у газеті ОПЗЖ навіть у кросворд "втулили" Росію
Джерело:телеграм-канал donetchanyn
"Опозиційна платформа – за життя" продовжує активно використовувати проросійську пропаганду. Без неї не обійшлося навіть у кросворді партійної газети.
Проросійська політична сила ОПЗЖ не втрачає жодної нагоди нагадати про свої проросійські позиції.
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Чергова пропаганда від ОПЗЖ
Зокрема, у партійній газеті "Опозиційної платформи – За життя" опублікували кросворд. У ньому слід було відгадати країну за зображенням. На фото "красувався" герб держави-окупанта з двоголовим орлом та іншими атрибутами.
У газеті ОПЗЖ навіть кросворд з присмаком рашистської пропаганди,
– підписали фото автори.
Загалом всі питання цього кросворду були наче для початківців: "Сполучені Штати Америки", "24 години", "кімната у класі".
У коментарях до допису користувачі мережі активно висловлюють невдоволення.
Реакція мережі на кросворд пропагандистів
- Хто б сумнівався.
- Де СБУ?
- Скільки ще ця так звана партія буде в парламенті? Там клеймо на кожному.
- Кросворд спеціально для маразматиків розроблявся?
- Філія "Единой России" в Україні – станом на сьогодні можна вже офіційно так називати недолюстрованих регіоналів з ОПіЗдіЖ.
Кросворд від проросійських пропагандистів / Фото donetchanyn