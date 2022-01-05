Пристібайте ремені безпеки, – політтехнолог розповів про виклики 2022 року

Для громадян України 2022 рік буде складним, як і попередній. Перед нашою державою постали величезні виклики, які потрібно буде разом подолати.

Про це в ефірі авторської програми "Що це було?" Сергія Лещенка розповів політтехнолог Сергій Гайдай. За його словами, рік обіцяє бути дуже цікавим.

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Беріть участь у житті країни, – Гайдай

"Готуйтеся до цих пригод. Вони будуть важкими. Пристібайте ремені безпеки. Однак беріть участь, аби не бути тим, хто лише дивиться й каже, що життя стає все складнішим", – зазначив Гайдай.

Політтехнолог додав, що долучатися до справ країни треба будь-якими способами:

голосуваннями;

дописами в соціальних мережах;

дискусіями.

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Ірраціональність війни

Гайдай наголосив, що найбільший з викликів, який зараз стоїть перед нашою державою – це агресія Росії. Він зазначив, що за раціональними мотивами війни не може бути, оскільки вона не вигідна, ані тому, хто нападає, ані тому, хто захищається.

Однак додав, що, на жаль, часто війна стає ірраціональною. До прикладу, так розпочалась Перша світова – пострілом в ерцгерцога Франца Фердинанда.

Виклик є, й ми повинні його подолати. Рік буде важкий, але скажу, чому я вважаю, що в Україні треба жити – тут цікаво. Сергій Гайдай Політтехнолог

Повний випуск програми "Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео

Прогнози для України на 2022 рік