Пристосуємося і цього разу: з'явилася звично цинічна реакція Кремля на нові санкції

Кремль розкритикував рішення США від 1 серпня щодо запровадження другого пакету санкцій проти Росії. Ці санкції – реакція на численні докази причетності Кремля до отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у британському Солсбері, які сама Росія називає "інсценуваннями".

Посольство Росії в Британії звинуватило Лондон в ненаданні результатів розслідування подій у Солсбері. Мовляв, його тримають у секреті не лише від російської сторони, а й від світової громадськості. Та й взагалі, як твердять у Росії, жодних доказів причетності Росії до даного інциденту немає. Про це мовиться в оприлюдненому 1 серпня комюніке посольства.

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Посольство нарікає й на те, що Британія не відповіла на жодну з понад 80 дипломатичних нот на адресу МЗС Об'єднаного Королівства. Тому російські дипломати вважають, що "рішення американської влади, щонайменше, викликає багато законних питань". А отруєння Скрипалів взагалі є "інсценуванням", яке США використовують для загострення відносин з Росією.

Пізніше на ситуацію самовпевнено відреагував перший віце-прем'єр і міністр фінансів РФ Антон Сілуанов. Російська економіка, мовляв, за останні роки довела свою стійкість до санкцій, тож і цього разу зможе швидко пристосуватися до несприятливих умов. І те, що США встановили обмеження щодо державного боргу Росії – не біда, бо російська фінансова система якось владнає ситуацію із позиками до бюджету.

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Що відомо про отруєння Скрипалів?Навесні 2018 року колишній офіцер-розвідник ГРУ Сергій Скрипаль і його донька Юлія зазнали впливу нервово-паралітичної речовини класу "Новачок", яку нанесли на дверну ручку їхнього будинку в британському Солсбері. Однак Скрипалі пережили замах, а імена отруйників – розкрили. Це були співробітники російських спецслужб Анатолій Чепіга, Олександр Мішкін і Денис Сергєєв.



27 серпня 2018 року Держдеп США вирішив запровадити проти РФ перший пакет санкцій через "справу Скрипалів" – відповідно до закону США про контроль над хімічною та біологічною зброєю і про заборону її військового застосування від 1991 року і указу тодішнього президента США Білла Клінтона 12851 від 1994 року.