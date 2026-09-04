Спроби були й раніше: офіцер ЗСУ прокоментував прицільний удар по будівлі СБУ в Києві

Російський безпілотник здійснив прицільний удар безпосередньо по будівлі Служби безпеки України в столиці. Цей крок свідчить про черговий виток ескалації з боку окупантів, проте самі спроби поцілити в урядові об'єкти здійснювалися й раніше. В ЗСУ пояснили, чому ворог активізував такі атаки саме зараз та до чого варто готуватися надалі.

Офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук розповів 24 Каналу, що російські окупанти вже неодноразово намагалися завдати ударів по центральних урядових об'єктах у столиці. За його словами, ворог тривалий час шукав методи для здійснення таких точкових атак і нарешті зміг їх практично реалізувати.

Чому СБУ стала ціллю ворога?

Окупаційні війська Росії продовжують випробовувати нову тактику та шукати варіанти ескалації у війні проти України. Атака російського безпілотника безпосередньо по будівлі Служби безпеки України в Києві стала черговим підтвердженням того, що ворог удосконалює свої технічні можливості та цілеспрямовано атакує стратегічні об'єкти.

Як зазначив майор Збройних сил України та політолог Андрій Ткачук, подібні спроби ворога не є чимось несподіваним, адже російські війська й раніше намагалися поцілити у ключові державні та військові приміщення.

Офіцер ЗСУ про атаку по будівлі СБУ: відео

Військовослужбовець наголосив, що Служба безпеки України є однією з пріоритетних цілей для Кремля, адже саме ця спецслужба завдає Росії відчутних втрат на багатьох напрямках фронту та в тилу.

Чому нас має дивувати, що приміщення Служби безпеки України, служби, яка робить величезні проблеми для Російської Федерації, починаючи від спецоперацій і закінчуючи ударами по їхніх портах, НПЗ, логістичних маршрутах, стало ціллю? Чому СБУ не мало бути такою важливою ціллю для ворога? Мене лише дивує, що росіяни так довго відкладали цю історію,

– сказав Ткачук.

Він застеріг, що окупаційні війська не зупиняться на досягнутому і намагатимуться поєднувати повітряні удари з інформаційно-психологічним тиском на українське суспільство.

Ми маємо зараз готуватися до того, що ворог буде нарощувати такі удари до тих пір, поки ми не знайдемо методи протидії реактивним БпЛА,

– наголосив майор ЗСУ.

Варто додати, що російський ударний безпілотник поцілив у головний офіс Служби безпеки України у Шевченківському районі столиці. Президент Володимир Зеленський зазначив, що ворог намагався ліквідувати керівника відомства Олександра Поклада безпосередньо в його робочому кабінеті. Наразі голові спецслужби вже доручили розробити план дзеркальних дій у відповідь на цей обстріл.