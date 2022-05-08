Прицільно били саме по школі, – Зеленський про моторошну атаку росіян по Білогорівці

Російські загарбники у переддень 9 травня завдали удар по школі у Білогорівці, що на Луганщині. Там перебували багато цивільних. Щонайменше 60 осіб загинули.

Про це Володимир Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні, передає 24 канал.

Важливо Росія забула все, що було важливим для переможців у Другій світовій, – звернення Зеленського

Український лідер заявив, що внаслідок російського авіаудару у Білогорівці загинули приблизно 60 мирних мешканців, які просто ховалися у школі від обстрілів.

Це був прицільний удар саме по школі. Ніби і не 8 травня, ніби завтра і не 9-те, коли головним слоганом має бути "мир для всіх",

– наголосив Зеленський.

Він додав, що росіяни забули про все те, що було важливим, але Україна і весь вільний світ нагадають.

Які міста окупанти обстрілювали 8 травня

Російські окупанти обстріляли ракетами Одесу, пошкоджено інфраструктуру. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Загарбники здійснили ракетний обстріл території Шостнянського району.

Упродовж 8 травня росіяни відкрили вогонь по Харківському й Богодухівському районах Харківщини, унаслідок чого троє цивільних загинуло та п’ятеро отримали поранення

Додамо, що 8 травня російські окупанти скинули потужну авіабомбу на приміщення школи в селі Білогорівка на Луганщині, де від обстрілів ховалося 90 людей. Приблизно 30 осіб врятували з-під завалів. Зауважимо, що Білогорівка є "гарячою точкою" бойових дій упродовж останнього тижня.

Як минуло 8 травня

Упродовж доби, 8 травня, українські захисники успішно відбили 6 атак ворога. Завдяки майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Загалом за тиждень, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 71 ворожу атаку.

Лише за добу, що минає, українські захисники знищили:

20 танків,

одну артилерійську систему,

28 одиниць бойової броньованої техніки,

один спеціальний броньований автомобіль,

5 одиниць автомобільної техніки противника (зокрема один паливозаправник).

ЗСУ потужно знешкоджують ворожу техніку та ліквідовують окупантів. Станом на 8 травня втрати ворога в особовому складі становлять 25 500 осіб.

Більше про це – Нічне звернення Зеленського за 8 травня: дивіться відео