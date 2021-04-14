Притула заявив, що Рудик не дозволила йому очолити київський осередок "Голосу"

Сергій Притула хотів очолити київський осередок партії "Голос". Він спілкувався про це з головою політичної сили Кірою Рудик, але вона йому відмовила.
Джерело:BBC News Україна
У грудні 2020 року, після програних виборів мера Києва, Притула висловив керівництву партії своє бажання очолити київську організацію. На його думку, це було б логічним продовженням кампанії.
Раніше Ніякого розколу немає, – Притула про ситуацію в "Голосі"
Він пояснив, що хоч і не здобув крісло міського голови, але вважає, що доклав достатньо зусиль, аби у Київраді з'явилася фракція "Голосу" з 9 людей.
Притула наголосив, що був готовий нести відповідальність за їхню роботу. Проте лише за умови, що депутати узгоджуватимуть з ним свою діяльність.
Станом на грудень керівник Київської міської організації – це була моя амбіція. Я спілкувався Кірою Рудик і вона відмовила,
– зазначив політик.
"І далі сніговий ком докотився до кінця січня, коли змінили склад політради. Оскільки я не представник регіональних осередків, депутат фракції чи голова партії, місця мені там не знайшлося", – додав він.
Водночас підкреслив, що юридичних порушень не було, все відбулося відповідно до статуту. Проте якби його хотіли залишити, склад політради можна було б розширити.