"Я маю пропозицію": Притула може подарувати дім або квартиру в Канаді, але є умова

Сергію Притулі закидали, що він нібито "живе у Канаді". Звичайно, це фейкова інформація, однак засновник благодійного фонду має пропозицію до тих людей, які чомусь у це вірять.

Якщо хтось знайде дім або квартиру, де "проживає" волонтер у Канаді, він перепише її на цю особу. Про це волонтер заявив 24 Каналу.

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"Якщо вам хтось каже, що Притула живе у Канаді, то передайте, що я маю пропозицію для дорослих людей, які про це говорять. Якщо ви знайдете дім чи квартиру, де я "живу" в Канаді, я її на вас перепишу. Удачі", – сказав він.

Зверніть увагу! Сергія Притулу захейтили через селфі шляхом до Канади. Туди він вирушив для дев’ятиденного благодійного туру "Непереможні, коли об'єднані – Invincible When United" східними регіонами Канади та США. Відомо, що Світовий конгрес українців та Благодійний фонд Сергія Притули зібрали понад мільйон доларів США на броньовані машини для розмінування.

Допомога з-за кордону

Сергій Притула зазначив, що його благодійний фонд отримує приблизно 16 – 18% донатів у валюті. Однак це не можна назвати відсотком, який показує кількість донатів з-за кордону. Чимало українців, які перебувають за межами країни, продовжують донатити у гривні. Також є іноземці, яким небайдужа доля українців.

Багато що залежить від здатності тих чи інших людей грамотно комунікувати на своїх горизонтальних рівнях. Дуже важливо знаходити таких людей, які могли б бути амбасадорами того фонду десь за кордоном, щоб провадити якісь акції чи збори, не залучаючи тебе безпосередньо, але маючи мандат довіри з твого боку. Тому ми з цим працюємо,

– пояснив волонтер.

У якийсь момент за кордоном такий інтерес до подій в Україні, який був у 2022 році, певною мірою впав. Однак вистачає відданих людей за межами України, яким болить ця війна, які дбають про українську армію або цивільних, які страждають від російської агресії.